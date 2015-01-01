Лента новостей
4 часа 49 мин. назад
27 января в Музее истории Каменского состоялся вечер украинской музыки с участием фольклорного ансамбля «Свиточ» Дворца культуры «Химик». В программе прозвучали украинские народные песни различных жанров, произведения украинских композиторов, а также попурри на тему новогодних и рождественских...
12 часов 54 мин. назад
Работники Управления защиты экономики в Днепропетровской области совместно с работниками павлоградской местной прокуратуры разоблачили и задокументировали незаконные действия местных чиновников. Будучи ответственными за проведение ремонта канализационно-насосной станции в Павлограде, злоумышленники...
13 часов 16 мин. назад
26 января, около трех часов ночи, на линию 102 поступил вызов о том, что на проспекте Героев в городе Днепр неизвестный напал на таксиста. Прибыв на место вызова, патрульные выяснили у потерпевшего, что несколькими минутами ранее к нему в машину подсел неизвестный гражданин и потребовал...
13 часов 23 мин. назад
26 января, около двух часов дня, экипаж патрульных, осуществляя патрулирование на улице Верхней в Днепре, заметил, как с территории заброшенного завода отъехал автомобиль такси. Это показалось патрульным подозрительным. Подъехав ближе, они обнаружили лежащего в снегу избитого мужчину. Потерпевший,...
13 часов 38 мин. назад
В январе исполнилось бы 80 лет писателю Евгению Гуцало. Это и стало поводом для библиотекарей познакомить с его прекрасными стихами детей. За свою жизнь Евгений Гуцало написал почти пять десятков книг. Его рассказы, повести, романы стали классикой современной украинской литературы. И хотя...
За продажу алкоголя и табака несовершеннолетним 66 предпринимателей Днепропетровщины лишились лицензий
14 часов 3 мин. назад
В течение прошлого года местные бюджеты Днепропетровского региона получили 79,2 млн. грн. от платы за лицензии на право торговли алкогольными напитками и табачными изделиями. Из них 59,1 млн. грн. – только от лицензирования розничной торговли. Об этом сообщил начальник управления контроля за...
14 часов 9 мин. назад
Внутренняя безопасность областной полиции разоблачила работника ювенальной превенции, который, угрожая уголовной ответственностью 13-летнему школьнику, потребовал от его родных 5 тысяч гривен. Вымогателю грозит лишение свободы. Как установили сотрудники УВБ полиции в Днепропетровской области,...
14 часов 43 мин. назад
Шановні кам`янчани! 29 січня український народ вшановує пам’ять молодих борців за волю, полеглих під залізничною станцією Крути. Тоді, далекого 1918 року, 400 студентів виступили проти багатотисячної радянської армії, віддавши свої життя за право жити у вільній українській державі. Завдяки...
1 день 5 часов назад
Сразу же после окончания выступления группы «Время и Стекло» на площади начался грандиозный фейерверк. Яркий и красочный салют в этот раз был особенным: он состоял из множества разнообразных форм и фигур. Салют был настолько масштабным, что освещал все небо над площадью...
1 день 5 часов назад
Рекордное количество людей собралось сегодня, 28 января, у главной елки на площади Калнышевского в Каменском. Тысячи каменчан и гостей города объединила «Зимняя сказка», подготовленная благотворительным фондом Владимира Дубинского «Доброта та Допомога». Такого город не видел никогда!...
1 день 6 часов назад
Сегодня состоялся завершающий матч чемпионата города по мини-футболу в дивизионе «Г» между лидерами - командой «Сильвер» и «Спартак». После 17 сыгранных матчей у «Сильвера» было 44 очка, у «Спартака» - 41, и одинаковая разница забитых и пропущенных мячей (+53). В первом круге была...
1 день 9 часов назад
Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией обнаружили в Днепре тайник со взрывчаткой и боеприпасами. Правоохранители изъяли из тайника, обустроенного вблизи одного из мостов через Днепр, гранатомет РПГ-26, гранату РГД-5 с запалом и тротиловую шашку весом двести граммов...
1 день 9 часов назад
На Днепропетровщине СБУ разоблачила должностных лиц Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, которые наладили преступную схему получения взяток. Сотрудники СБУ совместно с военной прокуратурой задержали двух полковников ГСЧС во время получения 12 тысяч гривен от частного...
1 день 10 часов назад
29 января в 11:00 Федерация футбола города Каменское проведет жеребьевку Кубка города по мини-футболу среди производственных предприятий и аматорских коллективов. В каждом дивизионе «А», «Б», «В» и «Г» по итогам чемпионата 2016-2017 года будет разыгрываться свой ...
1 день 13 часов назад
27 января сотрудники 9 государственной пожарно-спасательной части приехали в гости к ученикам академического лицея № 15 города Каменского с целью проведения профориентационно-разъяснительной работы. Сначала спасатели пригласили молодежь пополнить ряды спасателей службы гражданской защиты Украины...
1 день 14 часов назад
Сегодня, 28 января, на площади Калнышевского в Каменском состоится долгожданное выступление популярной украинской группы «Время и Стекло». «Время и Стекло» - позитивная и яркая группа со своим оригинальным стилем, и запоминающимися песнями и музыкой, под которую всегда хочется танцевать. Позитив...
2 дня 6 часов назад
27 января в Днепровском академическом театре драмы и комедии (бывший театр им. Горького) начался ХХІV Всеукраинский фестиваль духовных песнопений «От Рождества до Рождества». В течение трех дней фестиваля на сцене выступят около 60 хоровых коллективов из разных уголков страны. Гостей музыкального...
2 дня 6 часов назад
27 января сотрудники 8 государственной пожарно-спасательной части проводили разъяснительную работу на улицах Южного района Каменского. Спасатели рассказывали местным жителям, что в быту необходимо пользоваться только исправными газовыми и бытовыми приборами, следить за исправностью...
2 дня 6 часов назад
Зарегистрировать брак в Днепре можно не только в РАГСе. За 24 часа это сделают в коммунальном заведении города. Сыграть выездную церемонию и получить свидетельство о браке молодожены могут в КУ «Юность Днепра». 27 января на первой церемонии регистрации в новом формате побывал мэр Днепра Борис...
2 дня 6 часов назад
26 января библиотекари абонемента Центральной городской библиотеки им. Т.Г.Шевченко подготовили и провели литературно-музыкальную композицию "Камертоны души". Мероприятие состоялось на базе Заводского территориального центра социального обслуживания населения. Отделение дневного...
2 дня 7 часов назад
Единый электронный реестр пациентов, повышенная зарплата врачам и своевременные поставки медикаментов в больницы. О таких планах во время рабочей поездки в Днепр рассказала и.о министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун. Ульяна Супрун посетила амбулаторию в Слобожанском Днепровского района....
2 дня 7 часов назад
Петиция с просьбой заменить автобусы на маршруте №24 (пл. ДМК - ул. Одесская) появилась сегодня, 27 января, на едином сайте местных петиций. Автор петиции возмущен качеством услуг по перевозке пассажиров на этом маршруте: «В этих ущербных маршрутках (имеется в виду микроавтобус "...
2 дня 8 часов назад
Прокуратура Днепропетровской области принимает меры по возврату в коммунальную собственность города 193 объектов недвижимого имущества, общей площадью более 28 тыс. кв. м., которые незаконно выбыли из собственности территориальной общины во время ликвидации коммунальных предприятий. Однако...
2 дня 8 часов назад
27 января в 13:50 на пункт связи 44-й государственной пожарно-спасательной части поступило сообщение от гражданки о том, что в канализационный колодец, который расположен возле музыкальной школы по ул. Григрия Середы, снова провалился щенок. Прибыв на место вызова, спасатели 4-го караула с...
2 дня 8 часов назад
От администрации магазина «Ватсонс», который расположен по проспекту Свободы, в полицию поступило сообщение, что они самостоятельно задержали мужчину, укравшего 4 пары колготок. Произошло данное событие 23 января около 12 часов дня. Об этом происшествии рассказал участковый офицер полиции...
2 дня 9 часов назад
Воспитанники павлоградской детской музыкальной школы №1 стали лауреатами Международного фестиваля-конкурса «Мелодия зимней Чехии», который проходил в Праге. Талантами мерялись более полусотни одаренных детей из разных уголков мира. В копилке достижений юных талантов из Днепропетровщины – первое и...
2 дня 9 часов назад
23 января на линию 102 поступило сообщение от компании «Укртелеком» о том, что по проспекту Свободы, 51 сработала сигнализация. Об этом происшествии рассказал участковый офицер полиции Игорь Хмарук (на фото). На место незамедлительно прибыла ГРПП, которая задержала мужчину, держащего в...
2 дня 10 часов назад
В Кировском районном суде Днепра сегодня, 27 января, началось первое заседание по делу обвиняемого в расстреле полицейских Александра Пугачева. У здания суда собрались журналисты, свидетели, родственники погибших патрульных. Не было только самого обвиняемого: как выяснилось, помещение...
2 дня 10 часов назад
31 января с 15.00 до 16.00 в помещении Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области (ул.Троицкая, 20-а, Информационный центр) состоится прямая телефонная линия "Полиция на связи". На вопросы жителей области будет отвечать заместитель начальника – начальник криминальной...
2 дня 10 часов назад
В хозяйствах Днепропетровщины активно проверяют поголовье свиней, в области усилили контроль за перемещением животных и качеством мяса на рынках. Все, чтобы не допустить распространения африканской чумы свиней (АЧС) – болезни, которая не вредит людям, но несет смертельную опасность для животных. В...
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