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По данным городского центра занятости на протяжении 2016 года статус безработного имели 10483 жителей Камеского. На конец 2016 года статус официально безработного в городе имели 3226 человек, что на 23,2% меньше, чем год назад. Больше половины из них (60,4%) – женщины, лица в возрасте...