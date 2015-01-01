Лента новостей
7 часов 35 мин. назад
В Каменском горит департамент финансов в здании исполкома. По имеющейся информации, в окно здания залетела горящая петарда, отчего и произошло возгорание.
12 часов 51 мин. назад
Дорогие наши читатели! Поздравляем вас с наступающим Новым годом! Весь этот год мы работали для вас. Он был непростым, но мы вместе с вами его пережили и сохранили надежду на то, что в новом году все обязательно изменится к лучшему. Желаем вам оставить все неприятности в 2016-ом и взять в...
15 часов 1 мин. назад
Сегодня, 31 декабря, в 21:00 возле Главной городской елки на площади Калнышевского начнется праздничная программа «Новогодняя ночь». У ледового катка будет работать дискотека, а неповторимое праздничное настроение подарят актеры театра и выступления музыкальных групп. Начало нового года ознаменует...
23 часа 45 мин. назад
Два случая заминирования за один вечер произошли в Каменском накануне нового года. Как сообщили в полиции, из-за выходки неизвестного мужчины ночью была приостановлена работа железнодорожного вокзала. Подробности происшествия рассказала старший инспектор по коммуникациям Каменского отдела...
1 день 1 час назад
Дорогие жители и гости города! От всего сердца поздравляю вас с самым волшебным праздником - Новым годом. Новый год - это время осуществления желаний, надежд и ярких впечатлений! Желаю, чтобы эти волшебные ощущения не покидали Вас весь грядущий год! Пусть Новый год вместе с Огненным Петухом,...
1 день 8 часов назад
Авария произошла на проспекте Металлургов на левом берегу, в районе почтового отделения № 40. Ориентировочно около часа ночи, с пятницы на субботу, легковой автомобиль марки "Daewoo Lanos" врезался в припаркованный у обочины возле автостоянки грузовик. В результате ДТП погибших...
1 день 11 часов назад
Конструкция из 7 боевых гранат в картонной коробке и РПГ-18, подброшенная на крыльцо редакции газеты Каменского «Событие сегодня», была разминирована и разобрана к 23.00 30 декабря. Пострадавших из-за происшествия нет. Гранаты и РПГ, запечатанные в пакеты, забрали...
1 день 13 часов назад
В коробке, найденной на крыльце редакции газеты «Событие сегодня» и офиса "Автомайдана" вечером 30 декабря, обнаружена мина-ловушка. Шесть гранат Ф-1, и одна РГ-42, переплетенные между собой проволокой, связаны с РПГ-18, лежащим на картонном ящике. Гранаты боевые, с взрывчатым...
1 день 14 часов назад
Подозрительную коробку в пакете черного цвета, с лежащим сверху гранатометом РПГ-18, обнаружили 30 декабря в 18:50 сотрудники газеты "Событие сегодня" на крыльце здания на улице Спортивной, 19, где расположена редакция и офис "Автомайдана". О страшной находке были немедленно оповещены...
1 день 15 часов назад
В преддверии праздничных застолий многие задаются вопросом: как встретить Новый год, чтобы утром не проснуться с больной головой. Как свести к минимуму вред от обилия майонеза, жирной пищи и спиртного жителям Днепропетровщины рассказали эксперты - заведующий отделением реабилитации...
1 день 16 часов назад
В Днепре накануне новогодних праздников устроили спортивный праздник для 120 юных воспитанников КП «Спорт-инвест». Подводя итоги учебного периода, за достижения в 2016 году детей наградили медалями. Спортивный зимний праздник состоялся на базе бывшего стадиона...
1 день 17 часов назад
Накануне Нового 2017 года, 30 декабря, завершились масштабные работы по восстановлению наружного освещения на плотине ГЭС. За время восстановительных работ специалисты предприятия ООО «Горсвет» смонтировали порядка 150 новых светильников с энергосберегающими лампами, проложили более 4-х...
1 день 17 часов назад
Почетное звание мастера спорта Украины присвоено воспитаннику спортивно-патриотического клуба боевых искусств «ЗЕВС» ПАО «ДМК», основателем которого является заслуженный тренер Украины Александр Панибудьласка. Заслуженный значок и удостоверение Владиславу Бегуну торжественно вручил директор по...
1 день 17 часов назад
По итогам работы успешных предприятий Украины в 2016 году, которые подвел Киевский национальный научно-информационный центр статистических исследований, коммунальное предприятие «Днепропетровский электротранспорт» заняло 4 место Золотого рейтинга ТОП-35 среди государственных и коммунальных...
1 день 17 часов назад
Днепропетровский окружной административный суд удовлетворил иск Днепропетровской местной прокуратуры №4 в интересах государства в лице Государственной налоговой инспекции к одному из предприятий Днепра о взыскании задолженности на сумму более 1,2 млн. грн. Установлено, что...
1 день 18 часов назад
На декабрьском заседании книжного клуба "На перекрестке" обсуждали произведение Маркуса Зусака "Книжный вор". «Книжный вор» — роман австралийского писателя Маркуса Зусака, написанный в 2006 году. Находился в списке «The New York Times Best Seller list» более ...
1 день 18 часов назад
Приговором Дзержинского районного суда г. Кривого Рога ранее судимый местный житель признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.121 УК Украины (тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшей). Инцидент имел место в Металлургическом районе...
1 день 18 часов назад
В отношении родителей 11-летнего мальчика, который совершил самоподжог, возбудили уголовное дело. Согласно статье 166 Уголовного кодекса Украины (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком), родителям мальчика грозит ограничение или лишение свободы на срок от 2 до 5 лет. Напомним,...
1 день 19 часов назад
31 декабря и 1 января украинский гидрометеорологический центр обещает в Днепропетровской области морозную погоду, без осадков. В последний день 2016 года столбики термометров покажут -6... -8 градусов ночью и 0... -2 – днем. 1 января 2017 года погода существенно не изменится: ночью -4...
1 день 19 часов назад
В этом году на Днепропетровщине появились на свет более 30 тысяч маленьких жителей. В их числе 320 двоен и 5 троен. 62 молодые мамочки рожали дома. Для большинства это было сознательное решение. «В этом году на Днепропетровщине родилось меньше детей, чем в 2015-ом. Рождаемость упала более...
1 день 19 часов назад
Потек кран, прорвало трубу, затопили соседи, остыли батареи или выключился свет. Такие коммунальные неурядицы могут испортить новогоднее настроение. Чтобы этого не произошло, в течение всех праздничных дней в городах и районах Днепропетровской области будут работать диспетчерские службы. ...
1 день 20 часов назад
Чиновники ГФС требовали неправомерную выгоду от представителей общества за решение вопросов, которые возникли после его плановой проверки. Задержали их работники Управления защиты экономики в Днепропетровской области Нацполиции, УВБ областной фискальной службы и прокуратуры Запорожской области...
1 день 20 часов назад
27 декабря в Одессе полицейские задержали 25-летнюю уроженку Донецкой области, которая незаконно завладела чужой квартирой в Днепре. 28 декабря в отношении мошенницы судом была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. По материалам работников Управления защиты экономики в...
1 день 21 час назад
29 декабря в резиденции Предстоятеля УПЦ на территории Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры состоялось последнее в 2016 году заседание Священного Синода Украинской Православной Церкви, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ. В заседании, которое возглавил Блаженнейший Митрополит...
1 день 21 час назад
Главное управление Гоструда в Днепропетровской области проводит расследование группового несчастного случая, который произошел 26 декабря с работниками днепровского коммерческого банка. По оперативной информации, во время движения по маршруту инкассации, на дороге общего пользования ...
1 день 21 час назад
Прокуратура Днепропетровской области завершила досудебное расследование и направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве, начатом в отношении судьи одного из районных судов г. Днепра, адвоката и предпринимателя, которые завладели 32 объектами недвижимости, принадлежащими другим...
1 день 22 часа назад
24 декабря в Днепродзержинской исправительной колонии №34 состоялась презентация конкурса прикладного искусства осужденных «Символ года». Новый год – это время чудес и сюрпризов, которые ждут не только дети, но и взрослые. Все мы надеемся, что наши заботы и невзгоды останутся позади и...
1 день 22 часа назад
В новогодние праздники медицинские учреждения региона будут работать круглосуточно, сообщают в департаменте охраны здоровья Днепропетровской облгосадминистрации. «На протяжении всех новогодних праздников в амбулаториях будут дежурить врачи. В круглосуточном режиме будут работать стационары...
1 день 22 часа назад
Утром 30 декабря в Каменское из Харькова прибыл еще один отремонтированный трамвайный вагон. Это уже десятый трамвай, который разгрузили в депо в 2016 году. С начала года в трамвайное депо в Каменском поступили два вагона КТМ-5, капитально отремонтированные на...
1 день 23 часа назад
Для обеспечения общественного порядка во время массовых мероприятий на новогодние и рождественские праздники на территории Днепропетровской области будет задействовано более 3 тыс. полицейских, наряды Национальной гвардии и военнослужащие. На территории области запланировано проведение...
-
- 1 из 225
- следующая ›