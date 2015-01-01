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Жизнь участниц клуба "Позитив+" полна событиями и планами на будущее. Вместе они усердно готовились к новогодним праздникам, делали разнообразные украшения, плели елки из бумажной соломки и готовили сюрпризы и развлечения, чтобы потом в дружеском кругу за праздничным столом поздравить...