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Днепропетровский военный госпиталь сегодня отмечает свое 95-летие. Стены этого заведения видели раненых и во время Первой мировой, и во время Второй мировой войны. И вот опять: во время войны на востоке Украины. За 2014 – 2016 годы здесь была оказана медицинская помощь 11583 военнослужащим...