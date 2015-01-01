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Дорогие наши читатели! Поздравляем вас с наступающим Новым годом! Весь этот год мы работали для вас. Он был непростым, но мы вместе с вами его пережили и сохранили надежду на то, что в новом году все обязательно изменится к лучшему. Желаем вам оставить все неприятности в 2016-ом и взять в...