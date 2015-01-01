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Потерпевшая сообщила, что она познакомилась с мужчиной на сайте знакомств. Они договорились о свидании и решили встретиться у женщины дома. Новый знакомый пришел с бутылкой шампанского. Все было хорошо, но когда мужчина выпил, спокойная беседа переросла в ссору. Он становился все более...