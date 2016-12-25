Лента новостей
6 часов 9 мин. назад
Яркий семейный праздник состоялся 21 января на площади Петра Калнышевского в Каменском. Парад санок, организованный благотворительным фондом Владимира Дубинского «Доброта и допомога», дал возможность родителям и их чадам реализовать свой творческий потенциал, получить массу удовольствия от...
7 часов 31 мин. назад
21 января состоялись очередные матчи чемпионата города по мини-футболу 2016-2017 года, проводимые Федерацией футбола города (председатель Эдуард Коряк). В дивизионе «Г» определился бронзовый призер. После того, как лидер дивизиона «Сильвер» в тяжелейшем матче на последних секундах вырвал...
7 часов 41 мин. назад
Искусство проявляется по-разному – в живописи, музыке, художественном слове. Все эти три элемента соединили в левобережном филиале художественной школы им. И. Г. Першудчева. В субботу, 21 января, здесь состоялась презентация книги детского поэта Олега Шалыгина «Непослушные игрушки». Ранее...
10 часов 30 мин. назад
20 января сотрудники Днепродзержинской местной прокуратуры, совместно с сотрудниками Днепровского отдела полиции Каменского ОП ГУНП в Днепропетровской области, в рамках досудебного расследования провели санкционированный судом обыск в помещении, расположенном в левобережной части города...
11 часов 27 мин. назад
На сайте горсовета Каменского появился проект решения об утверждении Программы развития коммунального предприятия «Киноконцертный зал «МИР» на 2017 год, подготовленный департаментом по гуманитарным вопросам. Как говорится в пояснении к проекту, чтобы предприятие существовало, нельзя...
Подробности задержания взяточников-полицейских рассказали в управлении внутренней безопасности нацполиции
13 часов 12 мин. назад
Как уже сообщалось, на Днепропетровщине за взятку были задержаны двое руководителей райотдела полиции. Подробности сообщила пресс-служба департамента внутренней безопасности Нацполиции. Сотрудники внутренней безопасности совместно с Главным управлением полиции Днепропетровской области...
13 часов 34 мин. назад
Петиция с предложением организовать в Центральном городском парке филиал Музея истории города появилась на едином сайте местных петиций 20 января. По мнению автора идеи, размещение музейной комнаты с экспонатами времен дореволюционного и послевоенного Каменского в любимом месте отдыха горожан будет...
14 часов 27 мин. назад
С нового года Правительство повысило заработные платы для работников бюджетной сферы, государственного управления, а также размер пенсий и стипендий. В частности, зарплаты учителей в этом году вырастут на 50%, а врачей – до 30%. Об этом сообщают в Главном управлении Гоструда в Днепропетровской...
14 часов 40 мин. назад
20 января столичную резиденцию Святейшего Патриарха Киевского и всея Руси-Украины Филарета посетил председатель Днепропетровского областного совета Глеб Прыгунов с женой Юлией, чтобы поздравить Предстоятеля Церкви с 88-летием. На встрече также присутствовали: епископ Днепровский и Криворожский...
15 часов 5 мин. назад
20 января заместитель городского головы Днепра Александр Шикуленко встретился с участниками проекта «Фотопрактика по всей Украине», который зародился в одной из фотостудий Северодонецка, на Луганщине. Ее воспитанники решили путешествовать по стране с фотоаппаратами в поисках интересных кадров....
15 часов 25 мин. назад
20 января в библиотеках города Каменское прошли мероприятия, посвященные Дню Соборности Украины. В коллегиум №16 пришли библиотекари Центральной городской библиотеки им. Т.Г. Шевченко. Заведующая абонементом ЦГБ провела с учащимися 9-х классов диалог-размышление "Соборна держава...
15 часов 55 мин. назад
На Днепропетровщине выросло количество несчастных случаев на производстве по естественным причинам. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Гоструда в Днепропетровской области. Так, в течение 2016 года произошло 82 случая естественной смерти работников во время выполнения трудовых...
20 часов 23 мин. назад
В оконные стекла балкона квартиры депутата Каменского городского совета Григория Самойленко в ночь с 20 на 21 января неизвестные бросали камни. Такой своеобразной атаке подверглась квартира народного избранника, расположенная на втором этаже жилого трехэтажного дома. Всего было брошено...
1 день 10 часов назад
20 января в Городском дворце детей и юношества в Днепре ко Дню Соборности Украины состоялся праздник «Славимо Україну творчістю юні». На сцене выступили творческие коллективы этого дворца и других внешкольных учебных заведений из разных районов города. Дети танцевали, пели песни об Украине, ее...
1 день 10 часов назад
25 декабря 2016 года во время несения службы по улице Мусоргского в Покровском районе Кривого Рога 30-летний сотрудник патрульной полиции получил телесные повреждения. Все произошло возле магазина «Аврора». Пострадавший полицейский вместе со своим напарником прибыли на место вызова. В сообщении...
1 день 10 часов назад
24 фотографии как свидетельство памяти и уважения к событиям почти столетней давности. Благодаря подписанному в 1919 году Акту воссоединения УНР и ЗУНР, наше государство стало целостным и неделимым. Те события: акции, митинги, выписки из документов и газет, представлены на выставке в холле ДнепрОГА...
1 день 11 часов назад
20 января сотрудники 8 государственной пожарно-спасательной части провели профилактический рейд среди жителей Южного района Каменского. Пожарные объясняли людям важность и необходимость соблюдения основных правил пожарной безопасности в быту и рассказывали, как действовать во время...
1 день 11 часов назад
Первые шаги к восстановлению некогда одного из самых больших центров культуры в Каменском, ДК им. Горького, сделаны 20 января. Здание дворца культуры по улице Николая Лысенко вместе с заместителем руководителя департамента ЖКХ Игорем Богуном, обследовали директор КП «УКОЖФ» Дмитрий Маханько...
1 день 11 часов назад
20 января в народоведческой светлице Днепродзержинского ОГВК было проведено целевое информирование на тему: “242 дня самоотверженной обороны Донецкого аэропорта – символ несокрушимости украинского духа, национального достоинства и героизма”. Личный состав Днепродзержинского ОГВК вспомнил события...
1 день 12 часов назад
Днепропетровский военный госпиталь сегодня отмечает свое 95-летие. Стены этого заведения видели раненых и во время Первой мировой, и во время Второй мировой войны. И вот опять: во время войны на востоке Украины. За 2014 – 2016 годы здесь была оказана медицинская помощь 11583 военнослужащим...
1 день 12 часов назад
22 января вся Украина празднует День Соборности. В преддверии этого праздника, а также накануне Международного дня объятий, молодежь Каменского особым образом отметила этот день. "Это плановое мероприятие, которое проводится уже четвертый год подряд под названием "Обнимемся, ведь мы одна...
1 день 12 часов назад
20 января, накануне Дня Соборности Украины, в левобережной школе №21 состоялась благотворительная ярмарка. Идея проста: школьники продают поделки, сделанные своими руками, а вырученные деньги идут на помощь бойцам АТО и детям из малообеспеченных семей. Различные украшения, картины...
1 день 13 часов назад
В понедельник вечером, 16 января, в реанимацию городской детской больницы №8 Кривого Рога поступил годовалый ребенок с ожогами. Мальчик случайно облился кипятком из бутылочки с чаем, который остывал на столе. В четыре утра во вторник врачи сообщили родителям, что малыш чувствует себя хорошо и...
1 день 13 часов назад
Общественный совет при Госводагентстве на заседании, которое состоялось 19 января, решил обратиться в Комитет Верховной Рады Украины по вопросам экологической политики, природопользования и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы с предложением о переименовании Днепродзержинского...
1 день 14 часов назад
20 января спасатели 7 государственной пожарно-спасательной части провели профориентационно-профилактическую лекцию по вопросам безопасности жизнедеятельности в зимний период и по популяризации высших учебных заведений системы ГСЧС Украины. Сотрудники Службы спасения посетили среднюю...
1 день 14 часов назад
На выходных в Днепропетровской области немного потеплеет, а в субботу ночью пойдет небольшой снег. Очередную волну похолодания синоптики обещают к середине следующей недели. В субботу и воскресенье ночью температура будет меняться от -1 до -4 градусов, днем от -3 до 0. В субботу ночью может...
1 день 15 часов назад
Захват, подножка, бросок. В Днепре женщин учат давать отпор нападающему. На курсах самозащиты обучают приемам, которыми может воспользоваться каждый, независимо от возраста и физической подготовки. «Приемы будут легкие, но эффективные. Они помогут увеличить дистанцию с нападающим и убежать...
1 день 15 часов назад
20 января на площади возле городского театра состоялась торжественная церемония возложения цветов к памятнику Тарасу Шевченко по случаю Дня Соборности Украины. Руководство города, общественность и студенческая молодежь возложили цветы к памятнику и почтили минутой молчания память всех погибших...
1 день 15 часов назад
В Днепре нашли полезное применение бывшим новогодним красавицам. Елки, которые выбрасывают горожане, коммунальщики собирают и измельчают, а щепки используют для отопления помещений коммунальных предприятий. Об особенностях процесса 20 января рассказал заместитель городского головы Днепра Михаил...
1 день 16 часов назад
Уроженец Каменского Роман Дорошенко - экс-чемпион Украины по бальным танцам, профессиональный танцор, известный не только в Украине, но еще и в Китае. Уже около 3 лет Роман преподает бальные танцы в городе Шеньчжень. 14-18 декабря 2016 года в городе Шеньчжень проходил финал конкурса 2016 CBDF...
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