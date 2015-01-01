Лента новостей
3 часа 25 мин. назад
По данным Государственного управления делами, кассовые расходы на изготовление государственных наград и атрибутов к ним в 2016 году составили 16,010 млн. гривен. Всего в прошлом году было изготовлено пять Звезд генерала армии Украины, 2 450 орденов и нагрудных знаков к почетным званиям, 3 000...
3 часа 25 мин. назад
Украинский автогонщик, автомобильный эксперт Алексей Мочанов дает советы автолюбителям по эксплуатации автомобиля в мороз. Самая распространенная ошибка водителей – длительный прогрев автомобиля после холодного пуска. «За ночь на парковке остывает весь автомобиль - мотор, коробка передач,...
6 часов 14 мин. назад
8 января в 23:35 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что два авто провалились под лед на реке Днепр вблизи Набережной Заводской, в Новокодакском районе областного центра. На место происшествия было направлено дежурное отделение 1-й государственной пожарно-спасательной части...
6 часов 21 мин. назад
На сайте единой системы местных петиций Днепра зарегистрирована петиция с предложением восстановить зеленую зону вдоль Запорожского шоссе и улицы Паникахи. В петиции предлагается заасфальтировать аллею или выложить тротуарной плиткой, провести освещение, установить лавочки для отдыха,...
6 часов 49 мин. назад
Каждая тридцатиминутная серия будет посвящена одному из бойцов АТО, лауреату первого всеукраинского песенного фестиваля. Об этом сообщает на странице в соцсети команда Валентина Резниченко. "Музыка, война, мирная и почти мирная жизнь. Музыки в кино будет много. Ведь оно о воинах-музыкантах...
8 часов 1 мин. назад
Инцидент произошел на окраине пгт Широкое вечером 8 января. Водитель автомобиля марки «Хонда» из-за снежных заносов не справился с управлением и съехал в водоем. За помощью он обратился в Службу спасения «101». Сообщение от водителя было получено в 17:37. На...
8 часов 45 мин. назад
9 января в 07:42 в Службу спасения «101» поступило сообщение от очевидцев, что мужчина вблизи Старого моста шел по льду с левого берега на остров «Зеленый» в городе Днепр и провалился под лед. На место происшествия были направлены водолазы-спасатели аварийно-спасательной части на водных...
8 часов 58 мин. назад
Служба автомобильных дорог в Днепропетровской области сообщает о снятии запрета дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования. Движение по ранее закрытым участкам автомобильных дорог восстановлено для всех категорий транспорта с 12.30 8 января.
9 часов 16 мин. назад
Спортсмены отделения тхеквондо детско-юношеской спортивной школы №3 города Каменское вошли в состав национальной сборной Украины на 2017 год по тхеквондо ВТФ. Об этом сообщили их тренеры Евгений и Юлия Свижевские (на фото внизу). В основной состав (взрослые) вошла спортсменка...
9 часов 51 мин. назад
8 января в Каменском прошел «День общего Каддиша» в память о погибших в Холокосте, чья дата гибели зачастую неизвестна. Главный раввин Каменского Леви Стамблер вместе с членами общины побывали на месте массовых расстрелов в годы Холокоста в Каменском и прочитали поминальную молитву Каддиш...
10 часов 27 мин. назад
Днепропетровская облгосадминистрация запустила в интернете музыкальный военно-патриотический радиоканал Front Radio. Об этом сообщает команда Валентина Резниченко на своей странице в facebook. Радиоканал Front Radio – круглосуточный, на нем можно прослушать песни участников украинской...
11 часов 23 мин. назад
Вечером 8 января в Свято-Николаевском кафедральном соборе г. Каменское была отслужена великая вечерня, совершение которой возглавил Высокопреосвященнейший Архиепископ Каменской и Царичанский Владимир. На богослужение прибыли священнослужители Каменской епархии, которые поздравили своего...
12 часов 1 мин. назад
8 января в Днепре, на площади Героев Майдана, проходил второй день этнофестиваля «Країна Мрій різдвяна». Мероприятие в городе организовано впервые благодаря руководителю Днепра Борису Филатову и автору проекта «Країна Мрій» Олегу Скрипке. С обеда гости праздника имели возможность приобщиться к...
1 день 4 мин. назад
«Рождественские огни» - так назывался концерт, который подарил каменчанам Академический музыкально-драматический театр им. Леси Украинки. Рождественские концерты в театре - старая добрая традиция. «Мы устраиваем их уже, наверное, около 15 лет. И каждый раз эти концерты проходят у нас с аншлагами...
1 день 3 часа назад
По-настоящему рождественская атмосфера царила в музее истории Каменского вечером 7-го января. В этот день в экспозиции открывается традиционная художественная выставка "Рождество Христово-2017". Представленные на ней работы, объединенные новогодне-зимней тематикой, созданы в разных техниках и...
1 день 5 часов назад
Концерт памяти Андрея Кузьменко решели провести на площади возле Днепропетровской ОГА. Желающих послушать выступление легендарной группы оказалось слишком много для тысячного зала облгосадминистрации. Об этом сообщил советник губернатора Юрий Голик на своей странице в Facebook. «...
1 день 5 часов назад
Накануне рождественских праздников в Днепропетровском художественном музее состоялся необычный и веселый мастер-класс «Рождественский подарок» от профессионального карамелье Елены Габайдулины. Мастер рассказала детям и родителям рецепт карамели и нюансы ее изготовления в домашних условиях...
1 день 5 часов назад
Вчера, 7 января, в Днепре женщина попала под поезд. Как сообщили в патрульной полиции Днепра, несчастный случай произошел около 17:13 на переезде в переулке Поречковом. Прибыв на место происшествия, патрульные обнаружили на переезде потерпевшую с травмой головы. Женщина была в сознании,...
1 день 11 часов назад
7 января в рамках этнофестиваля «Країна Мрій різдвяна», который проходит в Днепре, на площади Героев Майдана выступили хедлайнеры первого дня мероприятия – группа ТНМК. На площади собралось около тысячи человек. Кроме ТНМК, для горожан и гостей города выступили другие известные артисты: «...
1 день 11 часов назад
Во время зимних каникул в детской библиотеке-филиале №8 г. Каменского провели множество интересных мероприятий. В читальном зале библиотеки прошел литературный завтрак «Сказки оживают зимой». Дети слушали рассказ библиотекаря Вероники Паденко о новых книгах и соревновались в конкурсе-игре «Как...
2 дня 1 час назад
В настоящую территорию позитива и добра превратилась вечером 7 января площадь Калнышевского в Каменском. Как и Новый Год, Рождество, благодаря благотворительному фонду Владимира Дубинского «Доброта та Допомога», каменчане праздновали вместе. Горожане...
2 дня 7 часов назад
6 января члены клуба «Джерело» пришли в библиотеку-филиал №5, чтобы поздравить друг друга с Новым годом и Рождеством. Вместе с детьми в библиотеку пришли и их родители. Анна Крамаренко начала беседу с экскурса в историю новогодней елки. Оказалось, что дети не знают, почему на...
2 дня 8 часов назад
Служба автомобильных дорог в Днепропетровской области сообщает о частичном снятии запрета закрытия дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования в Днепропетровской области. Силами ГП «Днепропетровский облавтодор» при содействии Службы автомобильных дорог были...
3 дня 3 мин. назад
7 января на площади Калнышевского возле главной елки города начнется рождественская праздничная программа «Рождественский вертеп». Гостей праздника ждет выступление народного ансамбля «Водограй», шоу кукол «То ли люди, то ли куклы», аниматоры, игры, конкурсы, праздничная дискотека. Также в...
3 дня 6 мин. назад
7-8 января на площади Героев Майдана в Днепре состоится самый известный фестиваль в Украине – «Країна Мрій». Гостей праздника ожидают выступления Олега Скрипки и Le Grand Orchestra, ТНМК (Танок на Майдані Конго), Діля, Вертеп, КораЛЛі, Joryj Kloc, ILLARIA, Бурдон и других. Праздничное...
3 дня 1 час назад
5 января в средней общеобразовательной школе № 40 стартовали чемпионаты города по международным шашкам (шашки -100). Первыми свое мастерство показывали спортсмены до 10 лет (2007 г.р и младше). Участие в чемпионате принимали 22 игрока тренеров ДЮСШ № 2 и ДЮСШ № 3. Соревнования...
3 дня 3 часа назад
Закрытие Нового моста в Днепре переносится на март этого года. Об этом сообщил заместитель городского головы Днепра Михаил Лысенко. «Частично мост перекроют с марта. А в июне этого года Новый мост будет полностью перекрыт на 3 месяца», - рассказал он и заверил, что в сроки...
3 дня 4 часа назад
Конкурс новогодних открыток для детей работников Днепровского меткомбината, завершающий уходящий год, проводится отделом по работе с молодежью управления социальной политики комбината уже не первый год. В этот раз участие в нем приняли свыше ста ребятишек, приславших на суд жюри свои работы....
3 дня 4 часа назад
Новогодние праздники в самом разгаре. Продолжаются и самые долгожданные каникулы для школьников. Две недели отдыха для детей не всегда заканчиваются хэппи-эндом: многие травмируются и оказываются на больничной койке. Как уберечь ребенка от травм - рассказали в управлении гражданской защиты ДнепрОГА...
3 дня 5 часов назад
В связи с непогодой Укравтодор напомнил водителям телефоны горячих линий в регионах, на которые следует звонить в случае нештатной ситуации в дороге. Звонки принимаются круглосуточно. Аналитически-диспетчерская группа Укравтодора: +380 (44) 287 11 40 Винницкая область: +380 (432) 67 01 92...
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